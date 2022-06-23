Агент Абрамов: «Зениту» будет тяжело без Дзюбы, а без Алберто обойдутся»
Футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» Юри Алберто может покинуть петербургский клуб.
Ранее сообщалось, что 21-летний бразилец и защитника ЦСКА Бруно Фукс могут вернуться в «Интернасиональ» после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.
«Вы знаете, тут спешить с выводами не нужно, — приводит слова Абрамова «Спорт День за Днем». — Я предполагал, что будут работать с Алберто. В сегодняшних обстоятельствах это неудивительно. Алберто — перспективный игрок, на которого загорелись глаза у разных клубов, которые захотели поиметь что-то подешевле. Именно для этого и существуют футбольные агенты, существуют деньги, в конце концов. Они для этого и существуют, чтобы сбить накал и вытащить себе нужных игрок. Меня не удивляет, что это существует. Это говорит о том, что все шестеренки этого бизнеса работают. Могу сказать, что такое должно было случиться. Если бы такое не случилось, то это надо было бы выдумать, потому что странно, что у «Зенита» все так хорошо, никто не убегает. На Западе не сидят сложа руки, стараются, пока мы им как следует не дадим в нос».
Агент ответил на вопрос о том, справится ли «Зенит» в атаке без Альберто.
«Зениту» будет тяжело без Дзюбы, а без Алберто обойдутся. Клубу не хватает духовности, идеологии. Юри — это техническая сторона. В команде играли и получше игроки», — сказал он.
«Коринтианс» хочет подписать нападающего «Зенита» Юри Алберто после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года, сообщает Lance.
По информации источника, руководство «Коринтианс» заинтересовано в возможной аренде 21-летнего бразильца.
Отмечается, что представители бразильского клуба общаются с окружением нападающего.
При этом официальные переговоры о переходе еще не начались.
В прошедшем сезоне нападающий забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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