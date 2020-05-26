«Где Джордан, а где мы. Но что-то похожее я переживал». Дзюбе очень понравился сериал великого баскетболиста

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал документальный сериал «Последний танец» про великого баскетболиста Майкла Джордана пособием для молодых спортсменов.

— Это пособие для молодых спортсменов. Эталон. Несмотря на то, что миллиардер, очень живой парень. Очень интересно смотреть и слушать его. Очень вдохновил документальный фильм про него. Кому не понравилось, эти люди далеки от спорта. Они не преодолевали себя. Они не понимают, как ты идешь к своей цели. Как ты чувствуешь себя, как тебя гнобят после поражений.

Как говорится, счет на табло. А все остальное забывается. Но примечательно, что и окружение про него тепло говорит.

Очень интересно смотреть, как он шел вперед. Конечно, где Джордан, а где мы. Но что-то похожее переживал, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ».