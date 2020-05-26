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«Где Джордан, а где мы. Но что-то похожее я переживал». Дзюбе очень понравился сериал великого баскетболиста

14:18
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал документальный сериал «Последний танец» про великого баскетболиста Майкла Джордана пособием для молодых спортсменов.

1996 год. Майкл Джордан.Сигара, виски, негодяи. Джордан шокировал публику документальным кино о самом себе

— Это пособие для молодых спортсменов. Эталон. Несмотря на то, что миллиардер, очень живой парень. Очень интересно смотреть и слушать его. Очень вдохновил документальный фильм про него. Кому не понравилось, эти люди далеки от спорта. Они не преодолевали себя. Они не понимают, как ты идешь к своей цели. Как ты чувствуешь себя, как тебя гнобят после поражений.

Как говорится, счет на табло. А все остальное забывается. Но примечательно, что и окружение про него тепло говорит.

Очень интересно смотреть, как он шел вперед. Конечно, где Джордан, а где мы. Но что-то похожее переживал, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ».

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