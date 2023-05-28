Газзаев заявил, что ждет победу «Динамо» в дерби над «Локомотивом»

Экс-тренер «Динамо» Валерий Газзаев поделился ожиданием от дерби бело-голубых против «Локомотива» в 29-м туре РПЛ

«Ожидания от матча? Только победа «Динамо», — сказал Газзаев.

Игра стартует в 16.30 по московскому времени. Перед началом встречи «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в РПЛ. «Локомотив» с 39 баллами идет на девятой строчке.