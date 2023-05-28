«Спартак» — «Пари НН»: Любимов не вынес шесть предупреждений и не удалил спартаковца Чернова

В ходе матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» (0:0) арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес шесть предупреждений футболистам обеих команд. Дважды избежал заслуженного наказания спартаковский защитник Никита Чернов. В результате красно-белые не остались в меньшинстве.

На 11-й минуте Дмитрий Стоцкий сыграл грубо против Томаша Тавареша, попав ему в ногу шипами. Нижегородец должен был получить предупреждение. Оно стало бы для него четвертым в турнире — он заработал бы дисквалификацию.

На 19-й минуте Никита Чернов сорвал перспективную атаку соперников, сбив Эдгара Севикяна. Спартаковец не получил желтую карточку, которая стала бы для него четвертой в чемпионате. За ней последовала бы автоматическая дисквалификация.

На 28-й минуте Любимов не наказал предупреждением Никиту Каккоева, который сыграл грубо против Романа Зобнина.

На 43-й минуте упавший на газон Кейта Бальде пихнул ногой Илью Жигулева и ошибочно избежал наказания.

На 49-й минуте рисковал получить предупреждение Мамаду Майга, ударивший Квинси Промеса в голеностоп. Для нижегородца карточка стала бы восьмой в чемпионате — он пропустил бы следующий матч.

А на 63-й минуте Чернов должен был покинуть поле, если получил бы вторую желтую карточку за удар локтем Тимура Сулейманова. Но и тут судья не применил дисциплинарную санкцию.