«Спартак» вернул ЦСКА шанс: армейцы — снова фавориты гонки за серебром РПЛ

«Спартак» в матче 29-го тура РПЛ не смог победить «Пари НН» (0:0) и остался на третьем месте в турнирной таблице. Красно-белые все еще могут взять серебро, но судьба наград снова оказалась в руках ЦСКА.

Команда Гильермо Абаскаля станет второй, если:

— победит «Крылья Советов», а ЦСКА не справится с «Ростовом»;

— сыграет вничью с «Крыльями», ЦСКА уступит «Ростову», но дончане не справятся с «Ахматом» — в таком случае красно-белые опередят армейцев по личным встречам (2:2, 2:1);

ЦСКА займет второе место, если:

— победит «Ростов»;

— сыграет вничью с «Ростовом», а «Спартак» проиграет «Крыльям»;

— уступит «Ростову», «Спартак» сыграет вничью с «Крыльями», а «Ахмат» одержит две победы (в таком случае в закрутке трех команд у армейцев будет 7 очков, у красно-белых — 6, у грозненцев — 2)

— уступит «Ростову», «Спартак» проиграет «Крыльям», а дончане не справятся с «Ахматом»;

«Ростов» станет вторым, если:

— дважды победит, а красно-белые не справится с «Крыльями»;