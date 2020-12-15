Газзаев высказался о возможной отставке Гончаренко из ЦСКА: «Человек еще не умер, а вы его уже хороните»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» возможный уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев.

— Ничего я не думаю на этот счет, — заявил Газзаев «СЭ». — Человек еще не умер, а вы его уже хороните. Нельзя этого делать, уважаемые журналисты. Вы хотите добить человека?

Человек еще не закончил сезон, а журналисты уже наперегонки его хоронят. Но есть же человеческие отношения. Он и игроки же все это читают, а завтра серьезный матч чемпионата с «Ростовом». Разве это правильно? Человек четыре года работал, получалось, не получалось — это второй вопрос. Надо по-человечески относиться. Закончится сезон, думаю, руководство сядет и обсудит этот вопрос.

(Константин Колмаков)