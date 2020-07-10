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Газзаев считает неубедительной игру «Локомотива» после паузы

10 июля 2020, 10:10
Валерий Газзаев. Фото Фото из личного архива Валерия Газзаева.
Валерий Газзаев. Фото Фото из личного архива Валерия Газзаева.
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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев оценил игру «Локомотива» в чемпионате России после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

— «Локомотив» действует натужно, — цитируют «Известия» Газзаева. — Очки набирает, но с трудом. Мне показалось, хуже чем обычно, во всяком случае в последних играх, стал выглядеть Крыховяк. А один Миранчук тянуть весь воз объективно не может. Игра и результаты красно-зеленых не слишком убедительны. Клуб должен помнить о том, что паузы между чемпионатами практически не будет, а уже в сентябре-октябре начнутся еврокубки. То есть задумываться о будущем нужно уже сейчас. Это, впрочем, касается не только «Локомотива», но и всех участников еврокубков.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1033415/dmitrii-simonov/chempionom-zenit-stal-zasluzhenno

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