Газзаев считает неубедительной игру «Локомотива» после паузы

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев оценил игру «Локомотива» в чемпионате России после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

— «Локомотив» действует натужно, — цитируют «Известия» Газзаева. — Очки набирает, но с трудом. Мне показалось, хуже чем обычно, во всяком случае в последних играх, стал выглядеть Крыховяк. А один Миранчук тянуть весь воз объективно не может. Игра и результаты красно-зеленых не слишком убедительны. Клуб должен помнить о том, что паузы между чемпионатами практически не будет, а уже в сентябре-октябре начнутся еврокубки. То есть задумываться о будущем нужно уже сейчас. Это, впрочем, касается не только «Локомотива», но и всех участников еврокубков.