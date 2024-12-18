Шавло — об Угальде: «Он столько забил, это надо умудриться»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал новость о том, что нападающего красно-белых Манфреда Угальде признали лучшим футболистом месяца в РПЛ.

«Если Угальде признали лучшим игроком месяца, значит это заслуженно. Он столько забил, это надо умудриться. Манфред заслужил эту награду», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

«Я не могу представить «Спартак» без Угальде, потому что если его не будет, тогда надо искать нового футболиста», — добавил Шавло.

В ноябре и декабре Угальде забил девять мячей в пяти матчах РПЛ и отдал две результативные передачи. После 18 туров 22-летний костариканец является лучшим бомбардиром чемпионата России с 15 голами.