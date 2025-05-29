Газзаев: «Краснодар» ни копейки не потратил на трансферы и стал чемпионом!»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» порадовался за владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Рад за Сергея Галицкого. Человек столько всего хорошего сделал для российского футбола! Создал с нуля клуб, построил стадион, его академия — одна из лучших в стране. И вот она — долгожданная награда!

Кто-то сомневался в Мураде Мусаеве, говорил, что ему может не хватить харизмы. Но я понимал, что у этого специалиста есть определенный багаж. В прошлом сезоне он, сменив Ивича, едва не стал чемпионом. Все тогда решилось в последнем туре.

Галицкий ничего не поменял, дал Мусаеву время, еще один шанс. И вот вам результат. «Краснодар» выглядел очень сбалансированно на всей длинной дистанции чемпионата. Никто не выпадал из игрового рисунка.

Мусаев быстро стабилизировал состав. А стабильность состава — это априори стабильность результата. И заметьте: зимой клуб не потратил ни рубля на трансферы! Ни копейки. Никого не приобрел. Это к вопросу о том, когда тренеры постоянно говорят, что им не хватает футболистов, нужна ротация и так далее... Разговоры в пользу бедных! Мусаев всем доказал обратное. Есть обойма — есть стабильный результат», — сказал Газзаев.

«Краснодар» в заключительном туре РПЛ обыграл «Динамо» (3:0) и впервые в своей истории стал чемпионом России.