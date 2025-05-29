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Газзаев: «Краснодар» ни копейки не потратил на трансферы и стал чемпионом!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Валерий Газзаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» порадовался за владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Рад за Сергея Галицкого. Человек столько всего хорошего сделал для российского футбола! Создал с нуля клуб, построил стадион, его академия — одна из лучших в стране. И вот она — долгожданная награда!

Кто-то сомневался в Мураде Мусаеве, говорил, что ему может не хватить харизмы. Но я понимал, что у этого специалиста есть определенный багаж. В прошлом сезоне он, сменив Ивича, едва не стал чемпионом. Все тогда решилось в последнем туре.

Галицкий ничего не поменял, дал Мусаеву время, еще один шанс. И вот вам результат. «Краснодар» выглядел очень сбалансированно на всей длинной дистанции чемпионата. Никто не выпадал из игрового рисунка.

Мусаев быстро стабилизировал состав. А стабильность состава — это априори стабильность результата. И заметьте: зимой клуб не потратил ни рубля на трансферы! Ни копейки. Никого не приобрел. Это к вопросу о том, когда тренеры постоянно говорят, что им не хватает футболистов, нужна ротация и так далее... Разговоры в пользу бедных! Мусаев всем доказал обратное. Есть обойма — есть стабильный результат», — сказал Газзаев.

«Краснодар» в заключительном туре РПЛ обыграл «Динамо» (3:0) и впервые в своей истории стал чемпионом России.

Валерий Газзаев, Сергей Семак и&nbsp;Деян Станкович.«Семак шесть раз был чемпионом из-за бюджета «Зенита»? «Спартак» потратил 60 миллионов, и где Станкович?» Интервью Газзаева

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ФК Краснодар
Валерий Газзаев
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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