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Газзаев: «Как можно говорить об увольнении Семака? Выиграйте шесть раз чемпионат!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что Сергей Семак должен продолжить работу на посту главного тренера «Зенита».

«Не скрою, меня возмущают разговоры о том, что Семак исчерпал себя в «Зените» и что его пора менять. Так могут рассуждать только завистники или люди, смотрящие футбол с вертолета.

Один раз выиграть чемпионат сложно, но можно. А Сергей Богданыч не только просто повторил успех, но и шесть лет подряд был на вершине! Пойдите повторите! Да и в этом сезоне «Зенит» был близок к титулу. Отставание от «Краснодара» — всего одно очко. Так о каком увольнении вообще может идти речь?

Говорят, что Семак шесть раз брал титул только благодаря бюджету «Зенита»? Постойте. А разве тот же «Спартак» гораздо беднее? В сезоне красно-белые потратили на трансферы 60 миллионов. 60. И каков результат? На каком месте завершил чемпионат Станкович? Где он? Поэтому сводить успехи Семака исключительно к возможностям клуба, на мой взгляд, слишком поверхностно и непрофессионально», — сказал Газзаев.

«Зенит» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России, впервые за шесть лет не став чемпионом. В финале Пути РПЛ FONBET Кубка России петербуржцы уступили ЦСКА.

Валерий Газзаев, Сергей Семак и&nbsp;Деян Станкович.«Семак шесть раз был чемпионом из-за бюджета «Зенита»? «Спартак» потратил 60 миллионов, и где Станкович?» Интервью Газзаева

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Сергей Семак
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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