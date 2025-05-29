Газзаев: «Как можно говорить об увольнении Семака? Выиграйте шесть раз чемпионат!»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что Сергей Семак должен продолжить работу на посту главного тренера «Зенита».

«Не скрою, меня возмущают разговоры о том, что Семак исчерпал себя в «Зените» и что его пора менять. Так могут рассуждать только завистники или люди, смотрящие футбол с вертолета.

Один раз выиграть чемпионат сложно, но можно. А Сергей Богданыч не только просто повторил успех, но и шесть лет подряд был на вершине! Пойдите повторите! Да и в этом сезоне «Зенит» был близок к титулу. Отставание от «Краснодара» — всего одно очко. Так о каком увольнении вообще может идти речь?

Говорят, что Семак шесть раз брал титул только благодаря бюджету «Зенита»? Постойте. А разве тот же «Спартак» гораздо беднее? В сезоне красно-белые потратили на трансферы 60 миллионов. 60. И каков результат? На каком месте завершил чемпионат Станкович? Где он? Поэтому сводить успехи Семака исключительно к возможностям клуба, на мой взгляд, слишком поверхностно и непрофессионально», — сказал Газзаев.

«Зенит» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России, впервые за шесть лет не став чемпионом. В финале Пути РПЛ FONBET Кубка России петербуржцы уступили ЦСКА.