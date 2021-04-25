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«Рубин» — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

17:33
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск) и пройдет в Казани.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин — Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Самошников — Шатов, Йевтич, Абильдгор, Хван — Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Бегич, С. Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Ив. Игнатьев.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Смольников, Газинский, Мартынович, Кайо — Олссон, Вилена, Ионов — Классон, Берг, Вандерсон.

Запасные: Городов, Бабурин, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кабелла, Ари, Марков, Сулейманов.

«Рубин» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 11-я строчка и 35 баллов.

Рубин — Краснодар

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13851.html

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