«Рубин» — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск) и пройдет в Казани.
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин — Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Самошников — Шатов, Йевтич, Абильдгор, Хван — Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Бегич, С. Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Ив. Игнатьев.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Смольников, Газинский, Мартынович, Кайо — Олссон, Вилена, Ионов — Классон, Берг, Вандерсон.
Запасные: Городов, Бабурин, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кабелла, Ари, Марков, Сулейманов.
«Рубин» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 11-я строчка и 35 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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