Газзаев получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин наградил бывшего тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева Орденом за заслуги перед Отечеством III степени, сообщает РИА «Новости».

7 августа российскому тренеру исполнилось 70 лет.

Последним местом работы Газзаева в футболе была «Алания», которую он тренировал до 2013 года. До этого специалист возглавлял «Динамо» Киев, ЦСКА, сборную России и московское «Динамо».

В качестве тренера Газзаев четырежды становился чемпионом России, 4 раза выигрывал Кубок страны и дважды Суперкубок. Под его руководством ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА в 2025 году.