Силкин: «Лунева для того и брали, чтобы он выручал»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил игру вратарей бело-голубых Андрея Лунева и Игоря Лещука.

«Лунев здорово провел матч с «Локомотивом», это надо отметить. «Локо» создал много моментов, не меньше, чем «Динамо», но в итоге уступил. Не знаю, чего тут больше — мастерства Лунева, который спасал команду, или ошибок игроков «Локомотива» при реализации моментов. Но то, что динамовцы выиграли такой матч, очень важно. Лунева для того и брали, чтобы он выручал.

Любой тренер хочет, чтобы у него все игроки были в тонусе. Личка в матче со «Спартаком» дал шанс Лещуку исправить ошибки, которые тот допустил в прошлом сезоне. А Лещук снова сыграл не лучшим образом. То есть взять реванш у него не получилось. С другой стороны, Луневу дали паузу, он передохнул, и команда с ним в воротах обыграла «Акрон» с сухим счетом, — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В трех стартовых матчах РПЛ ворота «Динамо» защищал новичок клуба Лунев. В этих встречах москвичи обыграли «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0). В кубковой игре со «Спартаком» тренеры бело-голубых дали шанс Лещуку, и динамовцы проиграли со счетом 0:3.