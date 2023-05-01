Газзаев ответил на вопрос, может ли вернуться в тренерскую работу

Российский специалист Валерий Газзаев ответил на вопрос, может ли вернуться в тренерскую работу.

— При каких обстоятельствах вы можете вернуться в тренерскую работу?

— Думаю, у нас много молодых российских тренеров.

Газзаев работал ЦСКА, киевском «Динамо», сборной России и «Алании».