Агент Кайо: «Продление контракта? Он счастлив в «Краснодаре»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, высказался о будущем бразильца в команде.

«Продление контракта? Мы не раскрываем всех деталей. Но могу сказать, что Кайо очень счастлив в «Краснодаре», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Кайо провел 24 матча за «быков» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.