Газзаев: «Станкович начал менять Угальде, и тот потерял уверенность»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал об игре «Спартака в концовке сезона.

«В ноябре — декабре команда Станковича набрала нешуточный ход. Игра радовала глаз, шесть побед подряд! И вот тогда действительно казалось, что красно-белые смогут замахнуться на титул.

Но зимой и клуб, и тренер допустили просчеты. Потратили большие деньги на Ливая Гарсию и Солари, а те надежд пока не оправдали. Разницу, что называется, не сделали. Более того, Станкович стал передергивать состав, чуть что — менять Угальде. В итоге у форварда пропала уверенность. До зимнего перерыва забил 15 мячей, а весной только два... В футболе мелочей не бывает. Зачем что-то менять, когда все идет по накатанной?!

«Спартак» решил оставить Станковича. Более того, предложил ему новый контракт еще на год. Что ж, клуб показывает, что верит в серба. Вот только больше права на ошибку у него не будет. Даже второе место в следующем сезоне расценят как неудачу», — сказал Газзаев.

«Спартак» по итогам сезона занял четвертое место в РПЛ. В финале Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые уступили «Ростову» (1:2).