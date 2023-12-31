Газзаев назвал лучшего тренера России в 2023 году

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером в России в 2023 году.

«Лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях. Сейчас это Сергей Семак и Владимир Ивич. Я бы отметил их работу по итогам 2023 года», — сказал Газзаев «СЭ».

«Краснодар» после 18-го тура идет на первом месте в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» с 36 баллами занимает второе место в РПЛ.