В «Амкале» рассказали, что Соболев, Смолов и Кокорин могут стать участниками шоу-матча по Counter-Strike

Президент «Амкал ESPORTS» Герман Попков рассказал, кто из футболистов РПЛ сможет принять участие в шоу-матче по Counter-Strike 2.

— Кого из футболистов можно привлечь к участию в шоу-матче против «Амкал ESPORTS»?

— Точно Сашу Соболева, Федя Смолов играет, Кокорин играет. Хватает крутых игроков. Думаю, что мы сможем собрать большой футбольный состав, чтобы сыграть шоу-матч. Но надо перемешаться, иначе без шансов будет.

— Кто-то из них уже изъявлял желание поучаствовать?

— Да, мы уже общались с Сашей Соболевым, что на новогодних праздниках что-нибудь придумаем. Ребята даже на сборы берут компьютеры. И очень активно и сами играют, и следят за турнирами. Я убежден, что многие футболисты, которые знают «Амкал» и поддерживают нас в медиафутболе, будут поддерживать и в киберспорте.

Ранее «Амкал» объявил о создании киберспортивной команды по Counter-Strike 2.