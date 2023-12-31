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Сегодня, 10:03

В «Амкале» рассказали, что Соболев, Смолов и Кокорин могут стать участниками шоу-матча по Counter-Strike

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Амкал ESPORTS» Герман Попков рассказал, кто из футболистов РПЛ сможет принять участие в шоу-матче по Counter-Strike 2.

— Кого из футболистов можно привлечь к участию в шоу-матче против «Амкал ESPORTS»?

— Точно Сашу Соболева, Федя Смолов играет, Кокорин играет. Хватает крутых игроков. Думаю, что мы сможем собрать большой футбольный состав, чтобы сыграть шоу-матч. Но надо перемешаться, иначе без шансов будет.

— Кто-то из них уже изъявлял желание поучаствовать?

— Да, мы уже общались с Сашей Соболевым, что на новогодних праздниках что-нибудь придумаем. Ребята даже на сборы берут компьютеры. И очень активно и сами играют, и следят за турнирами. Я убежден, что многие футболисты, которые знают «Амкал» и поддерживают нас в медиафутболе, будут поддерживать и в киберспорте.

Ранее «Амкал» объявил о создании киберспортивной команды по Counter-Strike 2.

Александр Кокорин
Александр Соболев
Федор Смолов
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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