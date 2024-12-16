Газзаев назвал команды РПЛ, которые будут бороться за выживание

Известный российский тренер Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о борьбе за выживание в текущем сезоне РПЛ.

«Сложно сказать, кто сегодня главный кандидат на вылет. Думаю, что сейчас есть 6 команд, которые борются за медали, и три команды, которые прочно закрепились в середине таблицы: «Ростов», «Рубин» и «Акрон». Все остальные будут бороться за выживание.

Вторая часть чемпионата будет интересной, будет много интригующих игр. Думаю, что семь команд, начиная «Крыльями Советов» и заканчивая идущим на последнем месте «Оренбургом», будут бороться за право остаться в лиге на следующий сезон. Все очень плотно», — сказал Газзаев «СЭ».

После 18 туров РПЛ в зоне вылета располагаются «Оренбург» (8 очков) и «Ахмат» (13). В зоне стыковых матчей первую часть сезона завершили «Химки» (16) и «Факел» (14).