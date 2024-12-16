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Сегодня, 15:04

Булыкин — о Воробьеве: «Ты можешь быть охотником, но выставлять на всеобщее обозрение... Это не приветствуется обществом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» поделился мнением о фотографии нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

«Конечно, многие не любят смотреть, как убивают животных, добывают мясо, а предпочитают просто его есть. Также у нас много охотников, рыболовов. Это тоже их право. Учитывая, что не совсем корректно выглядит фотография с убитыми животными, то, конечно, лучше ее не выставлять. Ты можешь быть охотником, но выставлять на всеобщее обозрение... Это не приветствуется обществом.

Хотя, во-первых, у нас многие едят мясо и предпочитают не задумываться, как оно получается. Во-вторых, у охотников и рыболовов свои развлечения, к которым тоже надо относиться с пониманием. Но так выставлять не стоит, потому что будет критика со стороны общества», — сказал Булыкин «СЭ».

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. Нападающий забил 5 мячей в 18 матчах РПЛ и сделал 3 голевые передачи.

Дмитрий Булыкин
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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 - : -
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Пари НН – Акрон
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Динамо Мх – Локомотив
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