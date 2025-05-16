Жуков назвал реальным уход Станковича из «Спартака» по окончании сезона

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе Деяна Станковича с поста главного тренера клуба.

«Эмоции и жесты Станковича точно не идут на пользу команде. Я думаю, что уход Деяна из «Спартака» после такого сезона вполне реален», — сказал Жуков «СЭ».

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года

«Спартак» после 28-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком.

В Кубке России «Спартак» уступил «Ростову» (2:1) в финале Пути Регионов.