Газизов заявил, что бюджет махачкалинского «Динамо» на сезон-2026/27 составит около 1,8 миллиарда рублей

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал бюджет клуба на сезон-2026/27.

«У нас тот бюджет, о котором мы и говорили, — это около 1,8 миллиарда. Это чуть-чуть больше по сравнению с прошлым годом. Не сказать, что скромный, но достойный бюджет для того, чтобы играть в Премьер-Лиге. Конечно, нам хочется больше, но спасибо и республике, и спонсорам, которые нам помогают. Мы не ропщем, а будем стараться подняться выше в турнирной таблице и заработать, заработать на трансферах. Впереди большая работа», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В сезоне-2025/26 «Динамо» с 26 очками заняло 14-е место в РПЛ. Команда сохранила место в высшем дивизионе, победив «Урал» в стыковых матчах с общим счетом 3:0.