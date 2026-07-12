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Газизов заявил, что бюджет махачкалинского «Динамо» на сезон-2026/27 составит около 1,8 миллиарда рублей

Сергей Ярошенко

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал бюджет клуба на сезон-2026/27.

«У нас тот бюджет, о котором мы и говорили, — это около 1,8 миллиарда. Это чуть-чуть больше по сравнению с прошлым годом. Не сказать, что скромный, но достойный бюджет для того, чтобы играть в Премьер-Лиге. Конечно, нам хочется больше, но спасибо и республике, и спонсорам, которые нам помогают. Мы не ропщем, а будем стараться подняться выше в турнирной таблице и заработать, заработать на трансферах. Впереди большая работа», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В сезоне-2025/26 «Динамо» с 26 очками заняло 14-е место в РПЛ. Команда сохранила место в высшем дивизионе, победив «Урал» в стыковых матчах с общим счетом 3:0.

Источник: РБ Спорт
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Шамиль Газизов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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 8
Александр Соболев
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Зенит

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 6
П
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Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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