Семак — о матче с «Црвеной Звездой»: «Игра получилась хорошей, как мы и ожидали, и боевой»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:1) в матче Winline Суперсерии.
«Игра получилась хорошей, как мы и ожидали, и боевой: много единоборств, хорошее движение. Были как хорошие действия со стороны нашей команды, так и ошибки, над которыми еще есть время поработать.
Смотрим на индивидуальные возможности наших футболистов, прежде всего тех, кто пришел к нам. Я имею в виду и Андраде, и Фелипе Аугусто. Поэтому информация есть. Спасибо болельщикам, что в таком количестве пришли поддержать нашу команду. Конечно, потрясающе играть в такой атмосфере», — цитирует Семака клубная пресс-служба.
В составе «Зенита» голы забили Александр Соболев, Роман Вега и Фелипе Аугусто.
13 июля сине-бело-голубые в товарищеском матче встретятся с махачкалинским «Динамо».
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|Зенит
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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