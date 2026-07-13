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Семак — о матче с «Црвеной Звездой»: «Игра получилась хорошей, как мы и ожидали, и боевой»

Павел Лопатко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:1) в матче Winline Суперсерии.

«Игра получилась хорошей, как мы и ожидали, и боевой: много единоборств, хорошее движение. Были как хорошие действия со стороны нашей команды, так и ошибки, над которыми еще есть время поработать.

Смотрим на индивидуальные возможности наших футболистов, прежде всего тех, кто пришел к нам. Я имею в виду и Андраде, и Фелипе Аугусто. Поэтому информация есть. Спасибо болельщикам, что в таком количестве пришли поддержать нашу команду. Конечно, потрясающе играть в такой атмосфере», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Александр Соболев и&nbsp;Джон Джон.«Зенит» разбил «Црвену»: Соболев снова забил и ассистировал Фелипе Аугусто, а Вега впечатлил потрясающим голом

В составе «Зенита» голы забили Александр Соболев, Роман Вега и Фелипе Аугусто.

13 июля сине-бело-голубые в товарищеском матче встретятся с махачкалинским «Динамо».

Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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