«Химки» в меньшинстве удержали нулевую ничью с «Оренбургом»

«Химки» дома сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 9-го тура РПЛ — 0:0.

В первом тайме за вторую желтую карточку после фола был удален защитник подмосковной команды Седрик Гогуа, но гости так и не сумели открыть счет до конца игры.

Для красно-черных этот матч стал 8-м по счету в безвыигрышной серии во всех турнирах, которая длится с 9 августа.

«Химки» с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с тем же количеством баллов находится строчкой выше — на 13-й месте, опережая химчан по дополнительным показателям.