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«Химки» в меньшинстве удержали нулевую ничью с «Оренбургом»

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«Химки» и «Оренбург» сыграли вничью — 0:0.
Фото ФК «Химки»

«Химки» дома сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 9-го тура РПЛ — 0:0.

В первом тайме за вторую желтую карточку после фола был удален защитник подмосковной команды Седрик Гогуа, но гости так и не сумели открыть счет до конца игры.

Для красно-черных этот матч стал 8-м по счету в безвыигрышной серии во всех турнирах, которая длится с 9 августа.

«Химки» с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с тем же количеством баллов находится строчкой выше — на 13-й месте, опережая химчан по дополнительным показателям.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 14:15. Арена Химки (Химки)
Химки
0:0
Оренбург

Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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