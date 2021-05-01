Газизов считает, что «Уфа» заслужила ничью в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после ничейного результата в матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:1) подвел итоги встречи.

— Не скажу, что мы сегодня были лучше. «Уфа» меняется, это всем очевидно. Мы играем довольно агрессивно, стараемся играть в современный футбол. Надеюсь, у нас получается. Игра с «Сочи», конечно, была неудачная. Я сегодня пришел к ребятам, поблагодарил их за игру. Сказал, что эта игра дорогого стоит. ЦСКА для нас — очень неудобный соперник. Добыть очко здесь очень непросто. ЦСКА, как и мы, находится в непростой ситуации. Я надеюсь, что у «Уфы» все будет хорошо. И по игре, и по остальным компонентам.

— Поначалу вели в один мяч, потом пропустили. Вы довольны ничейным результатом, или присутствует разочарование?

— По игре матч получился ничейным. Футбольный Бог рассудил всё правильно. Мы заслужили ничью — мы ее получили. Поздравляю болельщиков «Уфы»! Хотел бы отметить тех фанатов «Уфы», которые были сегодня на матче. Их было очень хорошо слышно, большое им спасибо. Это придает импульс и двигает нас вперед, — сказал Газизов.

ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.

(Артем Бухаев)