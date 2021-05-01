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«Краснодар» — «Сочи»: Нобоа забил пенальти в начале первого тайма

19:07
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа реализовал пенальти в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». Он открыл счет на 6-й минуте.

Главный арбитр встречи Иван Сиденков назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.

Краснодар — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры