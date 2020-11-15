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Газизов рассказал о будущем Педро Роши в «Спартаке»

11:52
Педро Роша. Фото ФК «Спартак»
Педро Роша. Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о будущем бразильского форварда красно-белых Педро Роши, чья аренда во «Фламенго» завершается в конце календарного года.

Ранее СМИ сообщали о желании клуба из Сан-Паулу продлить аренду игрока до марта 2021 года из-за паузы, возникшей в соревнованиях в связи с пандемией коронавируса.

«Думаю, все будет нормально, и мы решим с «Фламенго» вопрос продления его аренды. Большая доля вероятности, что это случится», — сказал Газизов. (Артем Калинин)

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Роша провел 3 матча и отдал голевую передачу.

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