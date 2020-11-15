Газизов рассказал о будущем Педро Роши в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о будущем бразильского форварда красно-белых Педро Роши, чья аренда во «Фламенго» завершается в конце календарного года.
Ранее СМИ сообщали о желании клуба из Сан-Паулу продлить аренду игрока до марта 2021 года из-за паузы, возникшей в соревнованиях в связи с пандемией коронавируса.
«Думаю, все будет нормально, и мы решим с «Фламенго» вопрос продления его аренды. Большая доля вероятности, что это случится», — сказал Газизов. (Артем Калинин)
В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Роша провел 3 матча и отдал голевую передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.