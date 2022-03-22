Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе заседания общего собрания клубов РПЛ.

— Какие итоги собрания может подвести?

— Обсуждались рабочие вопросы, которые уже завтра будут вынесены на Исполкоме РФС. Все прошло достаточно конструктивно. Мы обсуждали, какие меры придётся принять, чтобы преодолеть этот непростой период. Сегодня мы обменялись мнениями. Никаких конкретных решений не было принято.

— Завтра ключевой Исполком РФС…

— Действительно, да. Будут вынесены идеи, которые мы сегодня обсуждали. Завтра должно быть принято взвешенное решение. Ещё очень много неопределенностей. Принимать решение по ходу чемпионата - поспешно.