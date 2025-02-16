Газизов: «Уверен, у Аззи не возникнет проблем с адаптацией в России»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер защитника Мохамеда Аззи из «Белуиздада» в дагестанский клуб.

«Аззи — классный игрок, мы давно вели его. Надеемся, что он усилит нашу команду. Уверен, с адаптацией проблем не будет. Качество у него есть, теперь мы все ждем, что он будет показывать свой лучший футбол в составе нашей команды», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

«Динамо» объявило о трансфере 22-летнего футболиста молодежной сборной Алжира 14 февраля. В этом сезоне Аззи провел за «Белуиздад» 21 матч, в котором не отметился результативными действиями.