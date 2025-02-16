Газизов: «Уверен, у Аззи не возникнет проблем с адаптацией в России»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер защитника Мохамеда Аззи из «Белуиздада» в дагестанский клуб.
«Аззи — классный игрок, мы давно вели его. Надеемся, что он усилит нашу команду. Уверен, с адаптацией проблем не будет. Качество у него есть, теперь мы все ждем, что он будет показывать свой лучший футбол в составе нашей команды», — цитирует Газизова «РБ Спорт».
«Динамо» объявило о трансфере 22-летнего футболиста молодежной сборной Алжира 14 февраля. В этом сезоне Аззи провел за «Белуиздад» 21 матч, в котором не отметился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
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|2
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|19
|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
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|4
|0
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|12
|
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|6
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|12
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|5
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|
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|2
|4
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|
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|9
|1
|6
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|9
|
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|9
|2
|2
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|
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|9
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|5
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|
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|9
|1
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|4
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15
|Родина
|9
|1
|2
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|10-22
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|
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|9
|0
|3
|6
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30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Бомбардиры
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ЖК
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|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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