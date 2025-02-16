Абаев: «Финансы и текучка кадров не дают «Ростову» добиваться высоких результатов»

Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев высказался о результатах команды, а также оценил перспективы команды Валерия Карпина.

«Финансы и постоянная текучка кадров не дают «Ростову» добиваться высоких результатов. В этом плане дела у клуба двигаются закономерно. «Ростов» берет дисциплиной и поставленной игрой. Карпин привил команде характер, за счет которого она может иногда достигать результата. Сейчас «Ростов» занимает свое место в турнирной таблице, но клуб может забраться повыше», — цитирует Абаева Metaratings.ru

После 18 туров команда Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.