Алеррандро: «Вагнер Лав оставил в ЦСКА свой след, надеюсь, что и мне удастся»

Новичок ЦСКА нападающий Алеррандро рассказал, что знает об истории бразильских нападающих в московском клубе.

«Я получал много сообщений от болельщиков. Они меня мотивировали и поддерживали. Я знаю о большой истории бразильцев в ЦСКА, особенно среди нападающих. Я знаю о том, что Вагнер Лав здесь оставил свой след. Я надеюсь, что и мне это удастся благодаря моим выступлениям и голам», — приводит слова футболиста пресс-служба московского клуба.

25-летний форвард подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». Он будет выступать под 7-м номером.

Ранее Алеррандро выступал за «РБ Брагантино». Он забил 26 голов и сделал 11 результативных передач в 123 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 4 миллиона евро.