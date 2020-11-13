Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах красно-белых.

— Естественно, мы работаем над будущими трансферами. Это ведь процесс постоянный. Говорить о том, кто может уйти из «Спартака» или на какую позицию мы ищем игроков, значит, дать пищу для размышления тем, кто сейчас в составе. Мысли всякие у людей появятся — зачем это? Тренерский штаб знает, кого мы ищем, и Леонид Арнольдович тоже знает, — сказал Газизов «СЭ».