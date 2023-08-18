Газинский продолжает тренироваться индивидуально на базе «Урала»

Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Юрия Газинского.

33-летний полузащитник получил травму в матче 23-го тура чемпионата России-2022/23 против ЦСКА (1:2), который состоялся 19 апреля 2023 года. 24 апреля футболист перенес операцию на плечевом суставе.

«Юрий Газинский продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе на базе клуба в Екатеринбурге», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне Газинский сыграл в 20 матчах в РПЛ и Кубке России, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Уралом» рассчитан до конца июня 2024 года.

«Урал» после четырех туров чемпионата России-2023/24 занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Следующий матч команда проведет на выезде против «Балтики» в субботу, 19 августа.