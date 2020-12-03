Гайч заявил, что почти адаптировался к России
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал об адаптации к России. Аргентинец перешел в московский клуб летом 2020 года.
«Я очень хочу забивать чаще. Первый период в России был адаптационным, он уже почти закончился. Отдавал себе отчет, что поначалу будет очень сложно. Сейчас я все лучше себя чувствую физически, понимаю ребят на поле. Много работаю над тем, чтобы больше и качественнее играть, реализовывать свои моменты», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гайча.
Форвард сообщил, что сдружился с защитником Мариу Фернандесом, который помогал ему с адаптацией, а также рассказал о коммуникации с российскими игроками ЦСКА.
«Чтобы общаться с русскими ребятами, английского не всегда хватает, то же самое — на поле, где нужно оперативно подсказывать друг другу, уметь объясниться за доли секунды. Я постарался как можно быстрее выучить главные русские слова, которые используются во время матча. Этот минимальный набор у меня уже в голове, теперь я его расширяю», — добавил Гайч.
В сезоне-2020/21 Гайч принял участие в 15 матчах ЦСКА, трижды появившись в стартовом составе. На счету 21-летнего аргентинца 1 гол и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/adolfo-gaich-adaptatsionnyy-period-uzhe-pochti-zakonchilsya/
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