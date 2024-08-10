Гаврилов заявил, что «Динамо» может конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, чего ждет от предстоящего матча чемпионата России между «Зенитом» и «Динамо».

«Не думаю, что в этой игре есть фаворит. Матч может сложиться по-разному. «Динамо» надо найти слабые стороны «Зенита» и пользоваться ими. Конечно, москвичи могут конкурировать с «Зенитом». А почему нет? С любой командой можно играть. «Зенит» что, какая-то особенная команда? Да, в начале сезона они выглядит уверенно. Но мы же не знаем, что будет дальше. Матч на матч не приходится», — цитирует Гаврилова Metaratings.ru.

В матче 4-го тура РПЛ «Зенит» и «Динамо» встретятся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало — в 17.30 мск.