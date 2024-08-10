«Локомотив» обыгрывает «Динамо» из Махачкалы по итогам первого тайма матча РПЛ

«Локомотив» обыгрывает махачкалинское «Динамо» по итогам первого тайма матча 4-го тура РПЛ — 1:0. Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве.

Гол на 10-й минуте забил защитник железнодорожников Илья Самошников с передачи Дмитрия Баринова.

После 3-х туров «Локомотив» с 6 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» 2 балла и 13-я позиция.