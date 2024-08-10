Глебов недоволен игрой «Ростова» против «Рубина»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал ничью в матче с казанским «Рубином» (1:1).
«Хороший первый тайм, плохое начало второго тайма до гола. Наверное, потеряли нить игры. После гола доминировали, но, к сожалению, не забили», — цитирует Глебова «РБ Спорт».
«Ростов» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с четырьмя очками располагается на 10-й строчке.
Источник: РБ Спорт
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|
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|0
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|9-5
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|
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|2
|0
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|
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|2
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|1
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|3
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
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|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
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|
Кр. Советов – Факел
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|11.08
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|6
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|
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|4
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