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Сегодня, 15:42

Глебов недоволен игрой «Ростова» против «Рубина»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал ничью в матче с казанским «Рубином» (1:1).

«Хороший первый тайм, плохое начало второго тайма до гола. Наверное, потеряли нить игры. После гола доминировали, но, к сожалению, не забили», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с четырьмя очками располагается на 10-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
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 1 : 0
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 - : -
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 - : -
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