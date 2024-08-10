Глебов недоволен игрой «Ростова» против «Рубина»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал ничью в матче с казанским «Рубином» (1:1).

«Хороший первый тайм, плохое начало второго тайма до гола. Наверное, потеряли нить игры. После гола доминировали, но, к сожалению, не забили», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с четырьмя очками располагается на 10-й строчке.