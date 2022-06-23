Гаврилов считает, что Зиньковскому нужно дать время в «Спартаке»
Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».
Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.
«Чтобы понять, заиграет он или нет, для этого нужно время. Должны прекрасно понимать, что играть в «Крыльях Совета» — это один момент, а играть в «Спартаке» — это другой. Сейчас неизвестно, найдет ли он общий язык с партнерами и так далее. Усиление это или не усиление. Он еще себя не проявил, чтобы точно говорить», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
По итогам сезона Тинькофф РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.
В минувшем сезоне хавбек забил четыре гола и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.
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