Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корресопднентом «СЭ» отреагировал на переход в команду полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Я считаю, что это качественное усиление. Зиньковский очень ярко играл «Крыльях Советов», был лидером команды. Он футболист, который может обыграть, отдать голевую передачу, забить, обладает прекрасным ударом. Думаю, что это качественное усиление и приобретение. Я надеюсь, что он готов к конкуренции, потому что одно дело играть в «Крыльях Советов», другое — в «Спартаке». Здесь и давление, и конкуренция. Надеюсь, он будет готов психологически», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По итогам сезона Тинькофф РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне хавбек забил четыре гола и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.