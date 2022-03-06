Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:11

«Динамо» точно не заслуживало поражения в этом матче". Гаврилов — о победе «Спартака»

Гаврилов заявил, что удаление сломало игру «Динамо» со «Спартаком»
Роман Шишов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал итоги матча между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак» на выезде одержал победу со счетом 2:0. На 26-й минуте отличился форвард Шамар Николсон, а на 37-й второй мяч забил Квинси Промес.

«Спартак» — молодцы, конечно, с победой, — цитирует Гаврилова «РБ Спорт». — Но я считаю, что результат незакономерен. «Динамо» точно не заслуживало поражения в этом матче. Удаление сломало эту игру. Промес забил отличный гол, иногда и такие залетают. «Динамо» пропустило легкие голы. Если брать «Спартак», то по игре — «незачет», а по результату — неплохо. Клуб добился важной победы. Ждем матча против «Краснодара, там тоже есть проблемы. Сейчас они такие же, как и «Спартак».

После этой встречи Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — девятый с 26 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-rezul-tat-igry-spartaka-nezakonomeren-dinamo-propustilo-legkie-goly/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Эмоции Бакаева перед голом Николсона, Шварц недоволен Карасевым и два мяча в ворота Шунина: фото дерби «Динамо» — «Спартак»
Скопинцев: «Промесу повезло. Дай ему пробить так еще десять раз...»
«О каком чемпионстве можно говорить?» Владимир Быстров раскритиковал игру «Динамо»
Шварц: «В таких матчах доступ к судейству должен быть выше»
Зарема Салихова поблагодарила болельщиков «Спартака» за поддержку на матче с «Динамо»
Ветеран ЦСКА одним словом описал победу «Спартака» над «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«О каком чемпионстве можно говорить?» Владимир Быстров раскритиковал игру «Динамо»

Скопинцев: «Промесу повезло. Дай ему пробить так еще десять раз...»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости