Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал итоги матча между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак» на выезде одержал победу со счетом 2:0. На 26-й минуте отличился форвард Шамар Николсон, а на 37-й второй мяч забил Квинси Промес.

«Спартак» — молодцы, конечно, с победой, — цитирует Гаврилова «РБ Спорт». — Но я считаю, что результат незакономерен. «Динамо» точно не заслуживало поражения в этом матче. Удаление сломало эту игру. Промес забил отличный гол, иногда и такие залетают. «Динамо» пропустило легкие голы. Если брать «Спартак», то по игре — «незачет», а по результату — неплохо. Клуб добился важной победы. Ждем матча против «Краснодара, там тоже есть проблемы. Сейчас они такие же, как и «Спартак».

После этой встречи Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — девятый с 26 очками.