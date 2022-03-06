Скопинцев: «Промесу повезло. Дай ему пробить так еще десять раз...»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:2) отметил, что игра сложилась неудачно.
— Матч неудачно сложился. Во втором тайме достойно играли. Пацаны все молодцы, не сдались, бились, — отметил Скопинцев. — Просто можно быть более решительным в таком матче. Надо давать бороться. Промесу повезло. Дай ему пробить так еще 10 раз, не факт, что полпал бы. Сегодня был приличный «Спартак». Запас еще от второго места есть, надо брать следующие матчи. Ничего страшного, думаю, мы все равно высоко останемся.
— Что можете сказать о судействе?
— Судейство средненькое. Обычное, на уровне.
— Алексей Березуцкий сказал, что игроки уже за 3 матча устали. Как такое возможно после зимней паузы?
— Как можно устать за 3 матча? А вы на ЛФЛ зарегистрируйтесь. Я вроде хорошо себя чувствую.
— Что помогает вам сохранить оптимизм?
— Мы футболисты, не в самых плохих условиях. Все нормально. На каждую игру я выхожу биться за «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7