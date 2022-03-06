«О каком чемпионстве можно говорить?» Владимир Быстров раскритиковал игру «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстро раскритиковал игру «Динамо» в московском дерби (0:2).

«Все зависело от «Спартака». Захотел бы «Спартак» забить третий гол — забил бы. «Динамо» посопротивлялось 10 минут второго тайма и все.

По сути, это матч был за чемпионство. Для «Динамо».

И когда у тебя в команде игрок, зная, что ты борешься за чемпионство, позволяет себе получать за четыре минуты две глупые желтые карточки, то о каком чемпионстве можно говорить?» - сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, после 20 туров набрав 26 очков. «Динамо» идет на втором месте чемпионата России с 39 очками после 20 игр.

Динамовцы прервали беспроигрышную серию из шести матчей в чемпионате страны (пять побед, одна ничья), в последний раз до этого они проигрывали 29 октября «Зениту» (1:4).