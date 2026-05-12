Гарибян назвал выход «Родины» в РПЛ лучшим днем в карьере

Нападающий московской «Родины» Артур Гарибян заявил, что день выхода команды в РПЛ стал для него лучшим в карьере.

8 мая «Родина» обеспечила себе выход в РПЛ после победы над «Челябинском» (2:0) в матче 33-го тура Первой лиги. Гарибян отметился одним из голов.

«День выхода «Родины» в РПЛ — мой лучший день в карьере. Безусловно, был мандраж перед игрой с «Челябинском», потому что команда понимала, насколько это важный матч. Все знали, что в случае победы мы выйдем в премьер-лигу», — цитирует Гарибяна ТАСС.

Футболист также отметил атмосферу празднования после выхода команды в элитный дивизион.

«Мне понравилось, что атмосфера была семейной: все футболисты были со своими девушками и женами. Это очень тепло и сближает. А в раздевалке уже были только пацаны», — добавил он.

По словам Гарибяна, по ходу сезона команда столкнулась с большим количеством трудностей, включая неудачный старт и смену главного тренера. В августе «Родина» отправила в отставку Зорана Зельковича, сейчас команду возглавляет Хуан Диас.

«Перед командой уже несколько сезонов стояла задача выйти в премьер-лигу. С третьего раза получилось. Ключевой момент — коллектив. Неважно, какие у тебя игроки и какие у кого цели. Главное — что все были вместе», — подчеркнул нападающий.

«Родина» была основана в 2015 году и впервые в своей истории вышла в высший дивизион российского футбола. Последние четыре сезона клуб выступал в Первой лиге. Домашние матчи команда проводит на «Арене Химки».

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