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12 мая, 08:36

Гарибян назвал выход «Родины» в РПЛ лучшим днем в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий московской «Родины» Артур Гарибян заявил, что день выхода команды в РПЛ стал для него лучшим в карьере.

8 мая «Родина» обеспечила себе выход в РПЛ после победы над «Челябинском» (2:0) в матче 33-го тура Первой лиги. Гарибян отметился одним из голов.

«День выхода «Родины» в РПЛ — мой лучший день в карьере. Безусловно, был мандраж перед игрой с «Челябинском», потому что команда понимала, насколько это важный матч. Все знали, что в случае победы мы выйдем в премьер-лигу», — цитирует Гарибяна ТАСС.

Футболист также отметил атмосферу празднования после выхода команды в элитный дивизион.

«Мне понравилось, что атмосфера была семейной: все футболисты были со своими девушками и женами. Это очень тепло и сближает. А в раздевалке уже были только пацаны», — добавил он.

По словам Гарибяна, по ходу сезона команда столкнулась с большим количеством трудностей, включая неудачный старт и смену главного тренера. В августе «Родина» отправила в отставку Зорана Зельковича, сейчас команду возглавляет Хуан Диас.

«Перед командой уже несколько сезонов стояла задача выйти в премьер-лигу. С третьего раза получилось. Ключевой момент — коллектив. Неважно, какие у тебя игроки и какие у кого цели. Главное — что все были вместе», — подчеркнул нападающий.

«Родина» была основана в 2015 году и впервые в своей истории вышла в высший дивизион российского футбола. Последние четыре сезона клуб выступал в Первой лиге. Домашние матчи команда проводит на «Арене Химки».

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Источник: ТАСС
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Первая лига
РПЛ
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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Александр Соболев
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П
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Динамо

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Натан Гассама

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 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
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Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
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Ахмат

 2 1 0
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 2 1 0
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