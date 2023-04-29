Гаргаев заявил, что в Турции есть интерес к 6-7 российским футболистам

Агент Анзор Гаргаев рассказал об интересе к российским футболистам со стороны турецких клубов.

«Я встречаюсь со спортивными директорами различных турецких клубов, и много фамилий фигурирует, ко многим есть интерес. Понятное дело, что следующий этап — финансовые потребности, трансферная стоимость, но интерес к шести-семи нашим футболистам есть: Миранчук, Лунев. Того же Баринова хотели купить. От «Бешикташа» был реальный интерес к Баринову. Я с одним из руководителей «Бешикташа» встречался, он мне показывал. Я никак не был задействован в этом трансфере, просто люди спрашивали мое мнение и показывали мне письмо-предложение, которое они отправили», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

По ходу зимнего трансферного окна «Бешикташ» предлагал «Локомотиву» 1,5 миллиона евро за переход Баринова. Российский клуб отклонил данное предложение. В апреле стало известно, что полузащитник близок к заключению нового контракта с железнодорожниками.