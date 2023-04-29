Федотов рассказал, почему ЦСКА не будет продлевать контракт с Щенниковым

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему клуб не будет продлевать контракт с защитником Георгием Щенниковым.

«Наверное, каждому футболисту придется с таким столкнуться. Кому-то раньше, кому-то позже. Служение клубу на протяжении многих лет достойно уважения, но футбол, увы, контактный вид спорта, в нем высок травматизм. Одни из этого выходят легко, другие испытывают дискомфорт, сопровождаемый снижением функционала. В этом кроется многое из того, что мешает Георгию приносить команде такую же пользу, как в предыдущие годы», — цитирует Федотова match.tv.

Щенников в системе ЦСКА с 2003 года. В этом сезоне РПЛ 31-летний Щенников провел 2 матча.