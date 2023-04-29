Бояринцев считает, что в матче «Спартак» — «Ростов» будет ничья

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом».

«Спартак» в игре с «Краснодаром» проявил волю к победе. Да, может, команда не показывает в последних матчах хороший, конструктивный футбол, но плюс для «Спартака» в том, что в составе снова Промес и Джикия. Зиньковский должен играть с самого начала матча. Появление лидеров добавляет уверенности другим ребятам «Спартака». К «Ростову» красно-белые подойдут в хороших кондициях, форме и настроении. В последнее время «Ростов» неудобный соперник для «Спартака». Все прекрасно понимают цену этому матчу. Если будет такой же сценарий, как с «Краснодаром», «Спартаку» будет очень сложно отыграться. В этой игре будут забитые мячи с обеих сторон, потому что проблемы в обороне есть у одной и другой команд. Скорее всего, будет ничья», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле в субботу, 29 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.

После 24 туров чемпионата России-2022/23 красно-белые занимают третье место с 48 очками, ростовчане идут на второй строчке с 49 очками.