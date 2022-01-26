Галицкий и Онопко посетили товарищеский матч «Локомотива»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий и тренер сборной России Виктор Онопко посетили товарищеский матч «Локомотива» против «Спарты» на сборах в Испании.

На данный момент в матче перерыв. После первого тайма «Локо» ведет 2:0. Оба мяча забил Ян Кухта.