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Галицкий и Онопко посетили товарищеский матч «Локомотива»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сергей Галицкий и Виктор Онопко.
Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий и тренер сборной России Виктор Онопко посетили товарищеский матч «Локомотива» против «Спарты» на сборах в Испании.

На данный момент в матче перерыв. После первого тайма «Локо» ведет 2:0. Оба мяча забил Ян Кухта.

Виктор Онопко
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спарта (Прага)
Сергей Галицкий
0
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