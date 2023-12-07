Гаджиев назвал нападение сильной стороной «Крыльев Советов»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Крыльев Советов» в 18-м туре РПЛ со «Спартаком».

«Команды сейчас находятся примерно на одном уровне, и очевидного фаворита в этом матче нет. Хотя «Спартак» и обладает более звездным составом, чем самарцы, у «Крыльев» отсутствует тот дисбаланс в игре, который виден у красно-белых. Их мотивация также находится на более высоком уровне, чем у москвичей. Судьба этого противостояния будет зависеть от того, кто первым забьет. Нападение «Крыльев» является их сильной стороной в этом сезоне. У них очень динамичная и веселая атака. Больше всего мне нравится уверенность футболистов в себе, они не боятся обыгрывать соперников. К тому же они очень мобильны и обладают хорошей изобретательностью», — приводит слова Гаджиева RT.

После 17 туров «Крылья советов» занимаю четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).