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Сегодня, 17:13

Галактионов не стал отвечать на вопрос о возможном переходе Джикии в «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отказался обсуждать возможный переход защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Как мы можем обсуждать игрока с действующим контрактом, который принадлежит другому клубу? Говорить о его качествах и перспективах в нашем клубе некорректно», — цитирует Галактионова Sport24.

Контракт 30-летнего Джикии со «Спартаком» истекает летом этого года, поэтому он уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.

В начале февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль.

Источник: Sport24
Георгий Джикия
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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