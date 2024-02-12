Галактионов не стал отвечать на вопрос о возможном переходе Джикии в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отказался обсуждать возможный переход защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Как мы можем обсуждать игрока с действующим контрактом, который принадлежит другому клубу? Говорить о его качествах и перспективах в нашем клубе некорректно», — цитирует Галактионова Sport24.

Контракт 30-летнего Джикии со «Спартаком» истекает летом этого года, поэтому он уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.

В начале февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль.