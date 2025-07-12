Галактионов о матче с «Динамо»: «Довольны, как сыграл основной состав. С молодежью была видна разница в классе»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги товарищеского матча против московского «Динамо» (1:5).

«Надо разделять матчи сезона и три тайма по 45 минут. Мы довольны, как сыграл основной состав 90 минут. Понятно, что с ошибками и нюансами. Когда вышла молодежь, была видна разница в классе.

Настроение перед началом сезона боевое. Готовимся, главное, чтобы вошли в строй те ребята, которые сегодня не смогли восстановиться», — сказал Галактионов.

В первом туре нового сезона чемпионата России бело-голубые 18 июля сыграют против «Балтики». Красно-зеленые 19 июля встретятся с «Сочи».